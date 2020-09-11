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    Son dakika: Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başladı: 1003 personel katılıyor

    Son dakika haberine göre, terörle mücadelede yıldırım operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca, Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Harekol Operasyonu başlatıldı.

    AA
    Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başladı
    Terörle mücadelede yıldırım operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca, Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Harekol Operasyonu başlatıldı.


    54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.


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