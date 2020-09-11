Son dakika: Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başladı: 1003 personel katılıyor

Terörle mücadelede yıldırım operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca, Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Harekol Operasyonu başlatıldı.
54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...