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    • 18.09.2020 17:30
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    'dan dikkat çeken paylaşım: Hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz?

    , koronavirüs salgınına karşı uyarılarına devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca: 83 Milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım" dedi.

    AA
    Bakan Koca: Hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz?

    , koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Koca, son yaptığı paylaşımda filyasyon ekiplerini başarılarına dikkat çekti.

    ; koronavirüs salgınına karşı uyarılarına devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca: "83 Milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

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