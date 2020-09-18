Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahramn silah arkadaşlarımız 17 Eylül 2020 tarihinde Pençe- Kaplan Operasyon bölgesinde bir üs bölgemize teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.