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    • 18.09.2020 12:06
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    Son dakika: 'dan 'de kritik uyarı: Yüzde 42 vaka artışı var

    'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İzmir'de şehre dönüşler nedeniyle hastalığın yeniden yayılma potansiyeli var. İzmir'in bu nedenle kritik bir yeri var. İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk." dedi.

    , 'de önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

    "Mart ayından bu yana mücadele verdiğimiz corona virüs salgının da tekrar şiddetlenme yaşıyoruz. İzmir'de bir hareketlenme oldu. İzmir'de şehre dönüşler nedeniyle hastalığın yeniden yayılma potansiyeli var. İzmir'in bu nedenle kritik bir yeri var. İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk.

    Müdahalelerle kontrol altına alındığını vaka artışının yüzde 10'lara gerilediğini söylemek istiyorum. Hedefimiz hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün azaltmak. İzmir'de şu anda 445 filyasyon ekibimiz sahada çalışıyor. Türkiye filyasonu ey iyi hatta tek yapan ülke. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş vefatları yükseltti."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de kritik uyarı: Yüzde 42 vaka artışı var
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