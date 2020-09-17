İYİLEŞEN HASTA SAYISI 263 bin 745'E YÜKSELDİ

Tabloya göre bugün yapılan 109 bin 985 testten 1648'i pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi gören 66 kişi yaşamını yitirirken, 1143 kişi sağlığına kavuştu. Toplam test sayısı 8 milyon 965 bin 165, toplam hasta sayısı 298 bin 39, toplam can kaybı 7 bin 315, ağır hasta sayısı bin 372, toplam iyileşen sayısı ise 263 bin 745 olarak yer aldı.

Koca açıklamasında, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." ifadelerine yer verdi.