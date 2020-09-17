Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.09.2020 19:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2020 20:24
    ABONE OL

    Son dakika: 17 Eylül sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 17 Eylül ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." ifadelerine yer verdi.

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    İYİLEŞEN HASTA SAYISI 263 bin 745'E YÜKSELDİ
    Tabloya göre bugün yapılan 109 bin 985 testten 1648'i pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi gören 66 kişi yaşamını yitirirken, 1143 kişi sağlığına kavuştu. Toplam test sayısı 8 milyon 965 bin 165, toplam hasta sayısı 298 bin 39, toplam can kaybı 7 bin 315, ağır hasta sayısı bin 372, toplam iyileşen sayısı ise 263 bin 745 olarak yer aldı.

    Koca açıklamasında, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." ifadelerine yer verdi.

    16 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

    15 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri