Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 263 bin 745'E YÜKSELDİ
Tabloya göre bugün yapılan 109 bin 985 testten 1648'i pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi gören 66 kişi yaşamını yitirirken, 1143 kişi sağlığına kavuştu. Toplam test sayısı 8 milyon 965 bin 165, toplam hasta sayısı 298 bin 39, toplam can kaybı 7 bin 315, ağır hasta sayısı bin 372, toplam iyileşen sayısı ise 263 bin 745 olarak yer aldı.
Koca açıklamasında, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." ifadelerine yer verdi.
Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2020
16 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU