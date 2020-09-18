Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçimizdeki en babayiğit kişi için; testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur." uyarısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İçimizdeki en babayiğit kişi için; testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var."
İÇİMİZDEKİ EN BABAYİĞİT KİŞİ İÇİN: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 Milyona, 1 milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı var.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 18, 2020