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    • 18.09.2020 11:51
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    Sağlık Bakanı sosyal medyadan çağrı yaptı

    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "en babayiğit kişiye" bile çağrıda bulundu. salgınında tedbirin öneminin altını bir kez daha çizen Koca, "Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var." dedi.

    AA
    Bakan Koca sosyal medyadan çağrı yaptı

    Sağlık Bakanı , "İçimizdeki en babayiğit kişi için; testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur." uyarısında bulundu.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
    "İçimizdeki en babayiğit kişi için; testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var."

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