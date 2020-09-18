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    • 18.09.2020 11:59
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    Son dakika: Bakanı 'tan flaş açıklaması!

    Son dakika haberleri... Bakanı Selçuk ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Selçuk, "'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye" dedi.

    AA
    Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması!

    Son dakika haberleri... Bakanı Selçuk ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Selçuk, "'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye" dedi.

    Selçuk "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir." şeklinde konuştu.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması!
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