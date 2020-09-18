İngiltere ve Fransa arasında göçmen krizi devam ederken, Fransız donanmasına ait gemilerin, Manş Denizi'nde su alarak batma tehlikesi bulunan bir göçmen botunu kurtarmayıp İngiltere sularına girmesine izin verdiği bir görüntü ortaya çıktı.

Şişme botla İngiltere'ye geçmeye çalışan 16 göçmenin, ellerindeki şişelerle bottaki suyu tahliye etmeye çalıştıkları görüldü.

Son günlerde artan göçmen geçişini takip etmek için Manş Denizi'nde bulunan The Telegraph muhabiri Jamie Johnson, yerel saatle sabah 07.00 sıralarında Fransız sularının bir mil içinde bir bot gördü.