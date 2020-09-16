Duygu Delen'in kanı her yerde!

Gaziantep'te Duygu Delen (17) 13 Ağustos'ta erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kaplan, 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçlarından cezaevine gönderildi. Balkon duvarının genç kızın göğsüne denk geldiği ayrıca, evde çok yoğun kan izleri bulunduğu ortaya çıktı. Ön otopsi raporunda da Delen'in vücudunda çok sayıda darp ve yaralanma izi ile kırık bulunduğu bildirildi. Delen'in ölümündeki sır perdesini aralayacak olan raporun ardından savcılık, iddianameyi hazırlayarak, mahkemeye gönderecek.