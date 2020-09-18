CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddia edilmişti. Bu anların da kamera kaydına alındığı ileri sürülmüştü.

Türkiye'yi sarsan iddialar sonrası Bakanlık olayla ilgili inceleme başlatırken mağdur kadın da harekete geçmişti. Dehşeti yaşayan kadın, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu ardından Başsavcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

S.T. isimli mağdur kadın, şüphelileri teşhis etmek için Didim Emniyet Müdürlüğü'ne gitmişti. Normal şartlarda canlı teşhis yapılması gerekirken S.T.'nin şüpheliler Atabay, Çiçek ve Çağlar'ı fotoğraf üzerinden teşhis etmesi istenmiş, S.T. de şüphelileri fotoğraf üzerinden tek tek teşhis etmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın soruşturmaya dahil olacağı ve mağdur kadını koruma altına alacağı öğrenilmişti.





Bir haftadır olayla ilgili titiz bir araştırma yapan müfettişler geçtiğimiz Salı günü saat 14:00'te tecavüzle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey'in ifadesini almıştı. İfadenin Didim Kaymakamlık binasında müfettişlere tahsis edilen odada alındığı belirlenmişti. İfadenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü ve tutanak altına alındığı kaydedilmişti.

ŞÜPHELİLER İFADE VERDİ

Olayla ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar'ın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek soruşturma savcısı Selahattin Baysal'a ifade verdiği öğrenildi.

İfadesi alınan Atabay'ın serbest kaldığı, diğer şüphelilerin ise ifadelerinin halen devam ettiği kaydedildi.

