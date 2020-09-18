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    • 18.09.2020 13:04
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    : Başkan Erdoğan'dan Başbakanı Sanchez ile kritik görüşme

    haberine göre Başkan , Başbakanı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

    Başkan Erdoğan'dan kritik temas

    Başkan , Başbakanı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

    Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde İspanya'ya verdiği destekte olduğu gibi, iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğini devam ettireceklerini belirterek, ticaret ve yatırımların artırılmasından bölgesel ve uluslararası konularda diyaloğun sürdürülmesine kadar bütün hususlarda karışılıklı bir kararlılığın tesis edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İspanya Başbakanı Sanchez ile kritik görüşme
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