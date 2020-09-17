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    • 17.09.2020 17:15
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    Didim’deki iddiasında flaş gelişme! 'li 'ın ifadesi alındı

    Son dakika haberine göre 'li Başkanı 'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li ile ile birlikte bir çiftlik evinde ettiği iddiasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nca olayı araştırmak üzere görevlendirilen iki , CHP’li Başkan’ın ifadesini aldı. İfadenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü ve tutanak altına alındığı kaydedildi.

    Sema Alim Dalgıç
    Sabah
    Didim’deki tecavüz iddiasında flaş gelişme!

    'li Başkanı 'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li ile ile birlikte bir çiftlik evinde ettiği iddia edilmişti. Bu anların da kamera kaydına alındığı ileri sürülmüştü.

    Türkiye'yi sarsan iddialar sonrası İçişleri Bakanlığı olayı araştırmak üzere 2 görevlendirmişti. Görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri ilk iş olarak mağdur kadının ifadesini almıştı. Mağdur kadın yaşadıklarını detaylarıyla anlatmıştı.

    CHP'Lİ BAŞKANIN İFADESİ ALINDI
    Edinilen bilgiye göre, bir haftadır olayla ilgili titiz bir araştırma yapan müfettişler geçtiğimiz Salı günü saat 14:00'te tecavüzle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey'in ifadesini aldı. İfadenin Didim Kaymakamlık binasında müfettişlere tahsis edilen odada alındığı öğrenildi. İfadenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü ve tutanak altına alındığı kaydedildi.

    NE OLMUŞTU?
    Bilindiği gibi dehşeti yaşayan kadın, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu ardından Başsavcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde S.T. isimli mağdur kadın, şüphelileri teşhis etmek için Didim Emniyet Müdürlüğü'ne gitmişti. Normal şartlarda canlı teşhis yapılması gerekirken S.T.'nin şüpheliler Atabay, Çiçek ve Çağlar'ı fotoğraf üzerinden teşhis etmesi istenmiş, S.T. de şüphelileri fotoğraf üzerinden tek tek teşhis etmişti.

    BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
    Dün ise önemli bir gelişme yaşanmış, Aydın Didim Müdürü, S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'ya ulaşarak mağdura destek verileceğini belirtmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın soruşturmaya dahil olacağı ve mağdur kadını koruma altına alacağı öğrenilmişti.

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