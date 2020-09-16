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    • 16.09.2020 19:25
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 'deki görüşmeler ele alındı.Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Başkan , ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Başkan Erdoğan, konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti.

    TÜRKİYE HAKLARINDA KARARLI
    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti. Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

    Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı , İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü da yer aldı.

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