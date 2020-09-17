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    • 17.09.2020 20:44
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Başkanı ile görüştü

    Son dakika heri... Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, AB kurumlarına ve üye ülkelerine yönelik " başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı bir duruş" çağrısını yineledi.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Başkan , Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Michel, -AB ilişkilerini ve başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

    "OBJEKTİF OLUN" ÇARĞISI
    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, AB kurumlarına ve üye ülkelerine yönelik "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı bir duruş" çağrısını yineledi.

    Türkiye'nin samimi bir diyalog ve hakkaniyete dayalı müzakere ile tüm tarafların haklarının korunduğu bir çözüme açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yok sayma girişimlerine ve tek taraflı adımlara karşı Türkiye'nin tüm hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

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