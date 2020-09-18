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    • 18.09.2020 12:46
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    Türkiye'nin Akdeniz ve kıyılarında alarmı! Saatteki hızı 200 kilometre olacak

    Son dönemde dünya genelinde hava durumu ile ilgili ekstrem olaylar yaşanıyor. Uzmanlar küresel ısınmanın etkisiyle bu olayların yaşandığını belirtirken, şimdi de Türkiye'nin kıyılarını da etkileyeceği belirtilen ve hızı saatte 200 kilometreyi bulan bir nın yaklaştığı belirtildi.

    Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında tropik fırtına alarmı

    Son yıllarda şiddetli yağışlar ve dolu gibi doğa olaylarının sıkça görülmeye başlandığı Akdeniz ve Ege'de, görülmemiş meteorolojik hareketlilik yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin epey üzerinde seyrettiği bölge için tropik fırtına uyarısı yapıldı.

    Saatte 200 kilometre hızla bölgeye doğru ilerleyen fırtına için kırmızı alarm verildi.

    İZMİR DE ETKİLENEBİLİR
    İyon Denizi üzerinde hafta sonu etki göstermesi beklenen tropik fırtına, Yunan adalarını tehdit ederken, Türkiye'den de Ege'nin ucu İzmir'i etkileyebilir.

    Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelme olasılığı bulunan kasırga son meteorolojik tahminlere göre yönünü değiştirdi.Yani İzmir, hafif olarak bu kasırgayı atlatabilir.

    200 KİLOMETREYİ BULABİLİR
    Kasırganın bu gece Yunanistan'ın batı kıyılarına vurmasının ardından Ege Denizi'ndeki yüksek basınç sebebiyle yönünü Akdeniz'e çevirmesi bekleniyor. Kasırganın hızını 200 kilometreyi bulacağı dalga boyunun 10 metreye kadar çıkacağı öngörülüyor.
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    Haberler Güncel Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında tropik fırtına alarmı! Saatteki hızı 200 kilometre olacak
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