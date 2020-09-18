Son yıllarda şiddetli yağışlar ve dolu gibi doğa olaylarının sıkça görülmeye başlandığı Akdeniz ve Ege'de, görülmemiş meteorolojik hareketlilik yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin epey üzerinde seyrettiği bölge için tropik fırtına uyarısı yapıldı.
Saatte 200 kilometre hızla bölgeye doğru ilerleyen fırtına için kırmızı alarm verildi.
İZMİR DE ETKİLENEBİLİR
İyon Denizi üzerinde hafta sonu etki göstermesi beklenen tropik fırtına, Yunan adalarını tehdit ederken, Türkiye'den de Ege'nin ucu İzmir'i etkileyebilir.
Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelme olasılığı bulunan kasırga son meteorolojik tahminlere göre yönünü değiştirdi.Yani İzmir, hafif olarak bu kasırgayı atlatabilir.