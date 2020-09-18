Aleyna Çakır nerede öldü? Aleyna Çakır neden öldü? Dövüldüğü video Müge Anlı izle

ÜMİT'İN ANNESİYLE İLGİL ÇARPICI İDDİA!

Geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir başka görgü tanığı Ümit Uygun'un annesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Ümit Uygun'un annesinin çocuk eğitmeni olduğunu söyleyen tanık, 18 doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığını ve gece hayatında çalışmaya zorladığını iddia etti.

AİLE KONUŞTU!

Aleyna Çakır olarak bilinen ve sosyal medyada en çok konuşulan ölüm olayı ile ilgili Kırşehir'de bulunan aile konuştu.

"Ciğerim yandı, ciğerimi yakanların da ciğeri yansın" diyen anne Hatun Esen, "Beni kurtarın ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Ben, anneyim yanıyorum başka anneler yanmasın... Ceylan gözlümü kim yaktı ise onlarda yansın"dedi.

Kızımın kafası morarmış diyen anne Hatun Esen, "Kafasını mosmor bacaklarını simsiyah etmiş çocuğumun sağlam bir yerini koymamış her tarafı kırık, caninin dışarıda gezmesini istemiyorum. Ben yandım başka anneler yanmasın" diye düşüncelerini anlattı.

Baba Mehmet Esen ise kızının mezarı başında çocuğunun katilinin bulunmasını istediğini belirtti. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen intihar mı etti? Öldürüldü mü? İddiaları ve sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada son dakika olarak paylaşılan haberler arasında girmişti.

Üniversite öğrencisi Aleyna Çakır'ın ölümü sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü iddiası kısa sürede milyonlarca kişi tarafından paylaşılmıştı.