VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulu'muz toplandı. İstanbul genelinde alınan pandemi tedbirleri, yapılan denetimler, filyasyon #izolasyon takip çalışmaları ve toplu ulaşım ile kademeli mesai konularını kurul üyelerimizle birlikte değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

BUGÜN AÇIKLANACAK

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli şehirlerin başını çeken İstanbul için Vali Yerlikaya, önemli toplantının ardından kararların 18 Eylül Cuma günü açıklanacağını duyurmuştu.