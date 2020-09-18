Aleyna Çakır'ı bayıltana kadar dövüp ölümüne sebep vermekle suçlanan Ümit Can Uygun da açıklamalar yaptı. Müge Anlı'yı suçlayan Ümit Can Uygun şunları söyledi:

*Bu ölümden bir Müge Anlı, onun yanında çalışıp beni 24 saat arayan o karılar çalışanların hepsi sorumlu. Benim annemin ne kadar milliyetçi olduğunu herkes bilir. Yuvada yetişen çocukların hepsi ekmeğini yemiştir. Sayın savcım, Sayın Süleyman Soylu hepinize yalvarıyorum. Ben sustum ama bu saatten susma diye bir şey yok."

Gülay Uygun'un eşi ise intihardan Müge Anlı'yı sorumlu tuttu ve şunları söyledi:

-Benim eşim yanına yazmış. Benim ölüm nedenim Müge Anlı diye. Benim eşim bir kelimeye kendini vurdu. Onları Allaha havale ediyorum ama. O Allahsız Müge Anlı var ya Allah onu perişan etsin."