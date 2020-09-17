Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca mevcutlu bir şekilde getirilmesi talimatı verilen Paracıkoğlu, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına giriş yaptı.

Paracıkoğlu, ifadesi alınmak üzere Basın Suçları Soruşturma Bürosunun bulunduğu kata çıkarıldı.

Paracıkoğlu'nun binaya girişi sırasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşi ölçüldü.