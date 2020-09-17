Halil Sezai’nin darp ettiği Hüseyin Meriç kimdir? Halil Sezai kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hüseyin Meriç kimdir? Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Olayla ilgili A Haber'e konuşan Hüseyin Meriç, yaşadığı korkunç anları anlattı. Meriç, "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" ifadesini kullandı. Peki, Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezi kimdir, kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN MERİÇ KİMDİR?

Halil Sezai, çekim amacıyla kiraladığı villanın yanındaki komşularının çekime itirazları nedeniyle onlarla tartıştı ve yaşlı bir adam darbettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Şiddet gören yaşlı adam da katıldığı sabah programında "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" ifadesini kullandı. Konuyla ilgili olarak Halil Sezai de bir açıklama yaptı. Darbettiği yaşlı adamın uzun süredir çekimleri engellemeye çalıştığını ve küfürler ettiğini söyledi. Sabrettiğini ama artık dayanamadığını belirten Halil Sezai, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve herkesten özür dilediğini ekledi.