Halil Sezai’nin darp ettiği Hüseyin Meriç kimdir? Halil Sezai kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hüseyin Meriç kimdir? Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Olayla ilgili A Haber'e konuşan Hüseyin Meriç, yaşadığı korkunç anları anlattı. Meriç, "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" ifadesini kullandı. Peki, Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezi kimdir, kaç yaşında, nereli?
HÜSEYİN MERİÇ KİMDİR?
Halil Sezai, çekim amacıyla kiraladığı villanın yanındaki komşularının çekime itirazları nedeniyle onlarla tartıştı ve yaşlı bir adam darbettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Şiddet gören yaşlı adam da katıldığı sabah programında "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" ifadesini kullandı. Konuyla ilgili olarak Halil Sezai de bir açıklama yaptı. Darbettiği yaşlı adamın uzun süredir çekimleri engellemeye çalıştığını ve küfürler ettiğini söyledi. Sabrettiğini ama artık dayanamadığını belirten Halil Sezai, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve herkesten özür dilediğini ekledi.
4 SUÇTAN İFADESİ ALINACAK
Halil Sezai'nin 67 yaşındaki yaşlı adamı dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, dün şarkıcı Kadıköy'deki evinden alınarak karakola götürülmüştü. İfadesi alınan Sezai serbest bırakılmıştı. Bugünse İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Başsavcılık Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacağını belirtti.
KOLLUK KUVVETLERİNE TALİMAT VERİLDİ
Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığı belirlenmiş, tarafların karşılıklı beyanları alınmış ve kolluk ekibine 'iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi' yönünde talimat verilmiştir. Mağdur Hüseyin Meriç isimli kişi hakkında doktor raporunda basit tıbbı müdahale ile giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüpheliler serbest bırakılmıştır.
HALİL SEZAİ KİMDİR?
Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Babasının ailesi Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.
Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.
2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.
Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu'da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.