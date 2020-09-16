TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) işbirliğinde yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında, 14-16 Eylül 2020 tarihleri arasında yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren Ukrayna kurumlarının katılımıyla uzaktan eğitim programı gerçekleştirildi.
Programa, Ukrayna Mali Denetim Devlet Servisi, Yolsuzluk ve Diğer Yasal Olmayan Yollarla Edinilen Aktiflerin Araştırılması ve Yönetimi Ajansı, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve Devlet Araştırma Bürosu gibi yolsuzlukla mücadele alanında görev yapan kurumlardan 23 uzman katıldı.