Programa, Ukrayna Mali Denetim Devlet Servisi, Yolsuzluk ve Diğer Yasal Olmayan Yollarla Edinilen Aktiflerin Araştırılması ve Yönetimi Ajansı, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve Devlet Araştırma Bürosu gibi yolsuzlukla mücadele alanında görev yapan kurumlardan 23 uzman katıldı.