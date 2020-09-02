Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin endüstriyel üretiminin 15 sene önceye nazaran çok iyi noktaya ulaştığını ifade etti.

"TÜRK ÇALIŞKANLIĞI VE ARZUSU ETKİLEYİCİ"

"Örnek alınması gereken pek çok nokta var. Türkiye'de savunma sanayisi devlet ve özel girişimin eşit haklara ve imkanlara sahip olduğu bir sektör." ifadelerini kaydeden Uruskiy, kendi silahını yapma konusunda Türk çalışkanlığı ve arzusunun etkileyici olduğuna dikkati çekti.