Zanlı Özer, Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğince ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

TERÖRİST HAKKINDA

PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer, Romanya'da PKK yanlısı bir derneğin üyesi olarak Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kalmış, sonrasında sınır dışı edilmişti.

Özer 2012'de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanmış, tahliye olduktan sonra 2014'te sözde "PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi" olarak görev almış, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine de yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.

ÖZEL YÖNTEMLERLE GETİRİLDİ

Bir süredir Odessa'da olduğu ve terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmişti.