Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı TOKİ'nin iştiraki olan GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi ve Varank'ı hedef alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

"ORTAKLIĞI BULUNMAMAKTADIR"

GEDAŞ'ın 1994'ten beri Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatları kapsamında yetkili/sertifikalı bağımsız değerleme hizmeti sunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen haberdeki konu 2018'de İBB tarafından düzenlenen Tuzla Atık Kabül Tesisi ve İskele Projesi Değerleme ve Fizibilite raporuna ilişkindir. Ağustos 2018'de düzenlenen ihalede, katılımcılar içerisinde en düşük fiyat teklifi verdiğinden, proje değerleme ve fizibilite raporu GEDAŞ tarafından düzenlenmiştir.