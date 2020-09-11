Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.09.2020 11:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2020 12:01
    ABONE OL

    medyası 'de özel sektöre açık tehdit! CHP'li : Hepsini kamulaştıracağız

    ’nin özel sektöre tehdidinin ardı arkası kesilmiyor. Gazeteleri el koyma ile iş adamlarını da hesap sorma ile tehdit eden ’in ardından bir tehdit de ’den geldi. CHP medyası ’ye katılan Selin Sayek Böke, iktidara geldikleri anda özel sektörle müzakere etmeden kamulaştırma kararları alacaklarını açık açık dile getirdi. Hükümeti dikdatörlükle suçlayan CHP’nin gerçek yüzü bu itirafla bir kez daha gözler önüne serildi.

    Hükümeti tek adamlık ve dikdatörlükle eleştiren bir skandala daha imza attı.

    CHP Genel Sekreteri , 'de ile Günün Raporu programına konuk oldu.

    Özelleştirmelerle ilgili konuşan Selin Sayek Böke, şirketlere tehditler savurdu.

    "MÜZAKERE FALAN YOK, BUNLAR ARTIK KAMUNUNDUR DİYECEĞİZ VE DEVAM EDECEĞİZ"
    CHP'nin iktidara gelmesi durumunda birçok şirkete el koyacaklarını ifade eden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Fatih Ertürk'ün "Bunu nasıl yapacaksınız" sorusuna şöyle yanıt verdi; "Özel sektör dediğiniz Türkiye'deki bütün kaynakları rantla yemiş olan beş şirketten bahsediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz ve devam edeceğiz"

    GÜRSEL TEKİN DE EL KOYMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ
    CHP ve 'nu eleştiren gazeteleri hedef alan , "Şimdi de Kılıçdaroğlu için yazıyorlar. Kılıçdaroğlu cam gibidir. 8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır. Sadece el mi koyacağım, buna bulaşmış bütün iş adamlarından hesabını soracağız" demişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP medyası Halk TV'de özel sektöre açık tehdit! CHP'li Selin Sayek Böke: Hepsini kamulaştıracağız
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri