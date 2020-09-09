Son dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında karar
Son dakika haberi... MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi. Murat Ağırel'in ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapsine karar verildi.
Son dakika haberine göre, MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun bütün suçlardan beraatine karar verildi. MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan gazeteci Murat Ağırel'in 4 yıl 8 ay 7 gün hapsine karar verildi.
MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tahliye edildi.