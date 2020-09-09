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    • 09.09.2020 19:38
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    Son dakika: mensuplarının ifşa edilmesi davasında karar

    Son dakika haberi... mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni 'ın 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi. 'in ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapsine karar verildi.

    MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında karar

    Son dakika haberine göre, MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun bütün suçlardan beraatine karar verildi. MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan gazeteci Murat Ağırel'in 4 yıl 8 ay 7 gün hapsine karar verildi.

    MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tahliye edildi.

    Son dakika haberinin detayları geliyor...
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