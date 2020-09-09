Son dakika haberine göre, MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun bütün suçlardan beraatine karar verildi. MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan gazeteci Murat Ağırel'in 4 yıl 8 ay 7 gün hapsine karar verildi.