İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'nce FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösteren askerlerden sorumlu örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen büfe, market vb kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü/kontörlü/sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık/periyodik/yoğun irtibat sağlandığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı Personelleri ile kapatılan askeri okul öğrencilerine yönelik olarak 19 ilde operasyon düzenlendi.

SABAHA KARŞI EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, askeri mahrem yapılanması içinde bulunan 47 şüpheli ile ilgili olarak; İstanbul (18), Ankara(5), İzmir(1) Bursa (1), Isparta (1), Erzurum(1), Malatya(1), Rize (1), Eskişehir(1), Samsun(1), Kahramanmaraş(1), Muğla (1), Antalya (1), Kastamonu (1), Sakarya (1), Kocaeli (1), Uşak(1), Ordu (1), Düzce (1), 7'si Yurt dışı olmak üzere 19 ilde 47 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyon neticesinde; İstanbul'da 16, İl dışında 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, Yurt içinde bulunan 23 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken 7 şüphelinin ise yurt dışı çıkış kaydı olması sebebiyle yakalanamadığı öğrenildi.