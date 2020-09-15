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    Son dakika: ’ye merkezli 19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberi... ’nün yapılanmasına yönelik 7’si yurt dışında toplam 19 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17’si gözaltına alındı.

    Atakan Irmak
    Sabah
    FETÖ’ye İstanbul merkezli 19 ilde operasyon!

    TEM Şube Müdürlüğü'nce 'nün sözde yapılanmasında faaliyet gösteren askerlerden sorumlu örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen büfe, market vb kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü/kontörlü/sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık/periyodik/yoğun irtibat sağlandığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı Personelleri ile kapatılan askeri okul öğrencilerine yönelik olarak 19 ilde operasyon düzenlendi.

    SABAHA KARŞI EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, askeri mahrem yapılanması içinde bulunan 47 şüpheli ile ilgili olarak; İstanbul (18), Ankara(5), İzmir(1) Bursa (1), Isparta (1), Erzurum(1), Malatya(1), Rize (1), (1), Samsun(1), Kahramanmaraş(1), Muğla (1), Antalya (1), Kastamonu (1), Sakarya (1), Kocaeli (1), Uşak(1), Ordu (1), Düzce (1), 7'si Yurt dışı olmak üzere 19 ilde 47 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

    Yapılan operasyon neticesinde; İstanbul'da 16, İl dışında 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, Yurt içinde bulunan 23 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken 7 şüphelinin ise yurt dışı çıkış kaydı olması sebebiyle yakalanamadığı öğrenildi.

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