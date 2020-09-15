Dün akşamdan bu yana Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sebebi ise Masterchef'te kadınbudu köfte yapılması oldu. Her akşam yayınlanan yarışmada yapılan yemekler yakından takip ediliyor ve tarifleri arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. İşte hemen hemen herkesin çok sevdiği, Türk mutfağında sıkça rastladığımız pratik ve lezzetli Masterchef kadınbudu köfte tarifi…
Kadın Budu Köfte Tarifi İçin Malzemeler
600 g köftelik kıyma(az yağlı)
1 adet iri kuru soğan
1 yumurta
1 kahve fincanı pirinç
1 çay kaşığı kimyon
1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Hazırlanışta;
1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu
1/2 (yarım) çay bardağı buğday unu
1 yumurta
Kızartmak için;
2-3 su bardağı sıvı yağ (ayçiçek)
Yapılışı:
Kıymanızı ikiye bölün.Yanmaz tavanıza 2-3 kaşık su ve kıymayı alın, kavurun.
Kıymanızı ateşten almaya yakın rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanlarınızı ekleyin.
1 dk kadar kavurup kıymanızı soğumaya bırakın.
Diğer yandan pirincinizi haşlayın(çok haşlamayın zira yoğurma esnasında parçalanmasın).
Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın.
Yumurtayı ve baharatları ekleyin.
Köfte harcınızı yoğurun.
En az 2 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletin.
Kızartma aşamasında, yağınız derin kızartma tencerenize alın.
Köftelerinize iri oval şeklini verin.
Köftelerinizi, önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya…
Kızgın yağda kızartın.
Afiyet olsun.