Dün akşamdan bu yana Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sebebi ise Masterchef'te kadınbudu köfte yapılması oldu. Her akşam yayınlanan yarışmada yapılan yemekler yakından takip ediliyor ve tarifleri arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. İşte hemen hemen herkesin çok sevdiği, Türk mutfağında sıkça rastladığımız pratik ve lezzetli Masterchef kadınbudu köfte tarifi…