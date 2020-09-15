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    • 15.09.2020 08:29
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    Son dakika: ve emniyetten ortak operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre ile Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan FETÖ/ silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin, Kaçakçılık ve Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

    İHA
    MİT ve emniyetten ortak FETÖ operasyonu
    Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde / silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranma kayıtları bulunan M.D. ve F.D. isimli 2 şüpheliye yönelik ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Müdürlüğü görevlilerince müşterek operasyon yapıldı.
    Gerçekleştirilen operasyonda; Van'ın İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi'ndeki bir ikamette 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve ikamette yapılan aramada; M.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı belgesi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin, Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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