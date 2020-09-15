Amazon Prime nedir? Amazon Prime üyelik nasıl yapılır? Amazon Prime fiyatı ne kadar?

Amazon Prime fiyatı ne kadar? Amazon Prime üyelik nasıl yapılır? Amazon Prime nedir? Geniş film ve dizi arşivi bulunan Amazon Prime Video, uluslar arası video izleme platformlarından biridir. Dünyada dikkat çeken Amazon Prime servisi Türkiye'ye giriş yaptı. Peki, Amazon Prime fiyatı ne kadar? Amazon Prim üyelik nasıl yapılır?
AMAZON PRIME VİDEO NEDİR?
Geniş film ve dizi arşivi bulunan Amazon Prime Video, uluslar arası video izleme platformlarından biridir. Amazon Prime, Android, iOS, Smart TV'ye ek olarak Xbox ve PS4 ile de uyumlu çalışmaktadır.
AMAZON PRIME MUSİC NEDİR?
Müzik arşivi ve ses kalitesi ile çok ilgi gören Amazon Prime Music, Spotify'ın ciddi rakiplerinden biridir. Dünya çapında birçok sanatçıyı ve müzik türünü kapsayan geniş kütüphanesi için ekstra bir ücret ödemenize gerek yoktur.
AMAZON PRIME READİNG NEDİR?
Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulan Amazon Prime Reading, Amazon arşivindeki yüzlerce e-kitap ve e-dergi seçeneğine ulaşım olanağı sağlanıyor.
AMAZON PHOTOS NEDİR?
Amazon Cloud sayesinde oluşturulan Amazon Photos, bulut tabanlı bir hizmettir. Harici bellek hizmeti sayesinde sınırsız fotoğraf depolayabilme imkanı tanımaktadır.
TWITCH PRIME NEDİR? AMAZON PRIME GAMING
Twitch, en çok kullanılan oyun platformudur. Twitch Prime ile üyeler özel indirimler, kampanyalar ve çeşitli fırsatlara sahip olabiliyor.
AMAZON PRIME ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?
Amazon Prime sayfasına ulaşarak, kayıt düğmesine basın.
30 gün ücretsiz deneme imkanı sunan Amazon Prime için ödemeyi tamamlamak için talimatları izleyebilirsiniz.
Not: İlk 30 gün içinde üyeliğinizi iptal ederseniz herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.
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AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde, Amazon Prime ayda sadece ₺7,90. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.