Amazon Prime nedir? Amazon Prime üyelik nasıl yapılır? Amazon Prime fiyatı ne kadar?

Amazon Prime fiyatı ne kadar? Amazon Prime üyelik nasıl yapılır? Amazon Prime nedir? Geniş film ve dizi arşivi bulunan Amazon Prime Video, uluslar arası video izleme platformlarından biridir. Dünyada dikkat çeken Amazon Prime servisi Türkiye'ye giriş yaptı. Peki, Amazon Prime fiyatı ne kadar? Amazon Prim üyelik nasıl yapılır?

AMAZON PRIME VİDEO NEDİR?

Geniş film ve dizi arşivi bulunan Amazon Prime Video, uluslar arası video izleme platformlarından biridir. Amazon Prime, Android, iOS, Smart TV'ye ek olarak Xbox ve PS4 ile de uyumlu çalışmaktadır.