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    • 15.09.2020 17:11
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    ile Suudi yönetimi arasında kirli pazarlık! Kaşıkçı cinayeti belgeseline karşılık, eşcinsel filmlerin yayını

    Dünya genelinde milyonlarca üyesi bulunan ve gençleri uyuşturucu, eşcinsellik, alkol gibi şeylere özendiren küresel sapkınlık projesi 'in Suudi yönetimiyle yaptığı kirli pazarlık ortaya çıktı. Netflix CEO'su Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan yayının kaldırılması karşılığında, Riyad yönetimiyle eşcinsel içerikli filmlerin ülkede yayınlanmasına yönelik pazarlık yaptıklarını itiraf etti.

    Netflix ile Suudi yönetimi arasında kirli pazarlık

    Riyad yönetimi, Kaşıkçı cinayetinin üzerini örtmek, gerçekleri gizlemek istiyor. de yayınlarını kabul ettirmek için şantaj yapıyor.

    Dijital yayıncılık platformu Netflix CEO'su Reed Hastings Suudi yönetimi ile nasıl kirli bir ittifak içerisinde olduklarını canlı yayında ortaya koydu.

    Amerikan CNN televizyonunda konuşan Hastings, Kaşıkçı cinayetini anlatan yayının kaldırılması için yapılan pazarlığı anlattı.

    Eşcinsel içerikli filmlerin bu pazarlıkla 'da yayınlanmasını sağladıklarını itiraf etti.

    Hasting yapılan kirli anlaşmayı "bu kolay olmadı ama dengeli olması açısından doğru bir hamleydi" cümlesiyle savundu.

    Bu açıklamalar, yayın politikaları sert tepkiler alan Netflix'in hükümetlere nasıl baskı yaptığını göstermiş oldu.

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    Haberler Güncel Netflix ile Suudi yönetimi arasında kirli pazarlık! Kaşıkçı cinayeti belgeseline karşılık, eşcinsel filmlerin yayını
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