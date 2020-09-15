Riyad yönetimi, Kaşıkçı cinayetinin üzerini örtmek, gerçekleri gizlemek istiyor. Netflix de yayınlarını kabul ettirmek için şantaj yapıyor.

Dijital yayıncılık platformu Netflix CEO'su Reed Hastings Suudi yönetimi ile nasıl kirli bir ittifak içerisinde olduklarını canlı yayında ortaya koydu.

Amerikan CNN televizyonunda konuşan Hastings, Kaşıkçı cinayetini anlatan yayının kaldırılması için yapılan pazarlığı anlattı.

Eşcinsel içerikli filmlerin bu pazarlıkla Suudi Arabistan'da yayınlanmasını sağladıklarını itiraf etti.

Hasting yapılan kirli anlaşmayı "bu kolay olmadı ama dengeli olması açısından doğru bir hamleydi" cümlesiyle savundu.

Bu açıklamalar, yayın politikaları sert tepkiler alan Netflix'in hükümetlere nasıl baskı yaptığını göstermiş oldu.