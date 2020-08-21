



14 YAŞINDA ÇOCUK ALET EDİLDİ

Netflix filmi Türkçe'ye "Minnoşlar" adıyla çevirdi. Açıklamasında ilk olarak "11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılma umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlar" ifadeleri yer alırken açıklama daha sonra "11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır ve onlara katılma umuduyla aile geleneklerine meydan okur." şeklinde düzeltildi.

SAPKINLIK PROJESİ

2016 yılında Türkiye pazarına da giren Amerikan merkezli sapkınlık projesi, gizli reklamlar aracılığı ile sosyal medyada her geçen gün popülaritesini arttırarak milyonlarca üye sayısına ulaştı. Yayınladığı yapımlar ile adeta toplumun yapısını değiştirerek ahlaki kuralları dinamitleyen Netflix, dizi ve filmleri aracılığı ile eş cinselliği normalleştirip, uyuşturucu ve sapkın ilişkileri bilinçaltına dayatıyor.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN GELECEĞİN TOPLUMUNU DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYOR

Çocuklar için yayınladığı yapımlarda bile eşcinsel ilişkiyi özendiren Netflix, pervasızca LGBT propagandası yapıyor. Çocukların izlediği bu yapımlarla onları zihinsel yönden etkileyerek bu sapkınlıkları normalleştiren Netflix, bu yöntem ile geleceğin toplumunu dizayn etmeye çalışıyor.

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Son dönemde izlediği politikalar nedeniyle birçok kişi tarafından tepki gösterilen Netflix için geçtiğimiz günlerde Türkiye'de "iptal" kampanyası da yapılmıştı. Netflix'in çektiği Türk dizilerinde dahi LGBTİ propagandası yapması büyük tepki toplarken, Ramazan ayında yayınlanmaya başlanan Aşk101 isimli yapımdaki sahneler mide bulandırmıştı.