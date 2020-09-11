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    • 11.09.2020 12:50
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    Sapkınlık yuvası 'e tepkiler çığ gibi büyüyor! Çocuk istismarı içeren Cuties () filmi katalogdan çıkarılacak

    Sapkınlık yuvası ’e, 9 Eylül’de yayınlanacak olan ve çocuk istismarı sahneleri içeren (Cuties) filmine tepkiler çığ gibi büyüyor. , , ve başta olmak üzere Netflix'i "çocuk pornografisi yayınlamakla" suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istedi.

    Sapkınlık yuvası Netflix'e tepkiler çığ gibi büyüyor!

    , çocuk istismarı sahneleri içeren (Cuties) filmi nedeniyle tüm dünyadan eleştiri aldı.

    Radyo ve Televizyon () yapılan açıklamaya göre, filmin platformda yayına çıkmasının ardından dan örgütlenen gruplar, Netflix'i "dizinin çocukları cinsel bir obje olarak göstermesi ve pedofili ile ilişkilendirmesi" sebebiyle protesto etti.

    , , ve başta olmak üzere Netflix'i "çocuk pornografisi yayınlamakla" suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istedi.

    ABD'de bazı eyaletlerde Netflix'in suç işlediği ve yargılanması gerektiği belirtildi. Tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetti.

    Yayın platformu aleyhine sosyal medyadan kampanya başlatan düşünce kuruluşları ve çocuk hakları savunucuları Netflix hesaplarını kapatma kararı aldı.

    Twitter'da "cancelnetflix" (Netflix'ini iptal et) etiketiyle dünya listesinde trend olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya, dünya basınında da yankı buldu.

    9 Eylül'de gösterimi yapılan filmin hiçbir sanatsal değeri olmadığına işaret eden bazı yazarlar, "yapımın tamamen bazı grupların ahlaksızca emellerine hizmet ettiğini" belirtti.

    Cinsellik ve çıplaklık uyarısıyla ailelere sunulan filmin IMDB puanı ise 1,7'yi geçemedi.

    TÜRKİYE VE RTÜK FARKI
    Dünyada tepkiyle karşılanan yapım konusunda tedbirini erken aldı. RTÜK, film yayına çıkmadan önce "çocuk istismarı sahneleri" nedeniyle Minnoşlar'ın Türkiye kataloğundan çıkarılması gerektiğini kararlaştırdı.

    Türk kamuoyunda olumlu karşılanan RTÜK kararı, uluslararası camia tarafından da takdir edildi. Üst Kurulun bu kararı sonrasında yabancı kaynaklı birçok haber sitesinde ve sosyal medyada Türkiye lehinde olumlu yorumlar yapıldı.

    Netflix'in yapımı çekmeyi düşündüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel Sapkınlık yuvası Netflix'e tepkiler çığ gibi büyüyor! Çocuk istismarı içeren Cuties (Minnoşlar) filmi katalogdan çıkarılacak
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