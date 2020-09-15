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    tutuklusu ’un tahliye talebi reddedildi!

    Hakkında üyeliği suçlamasıyla açılan davada hakim karşısına çıkan işadamı ’un tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşma Aralık ayına ertelendi.

    Atakan Irmak
    Sabah
    Mansimov’un talebi reddedildi

    Cumhuriyet Başsavcılığı, bir operasyonla iddiaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Palmeli şirketinin sahibi hakkında iddianame düzenlemişti.

    İstanbul 27. 'nde görülen FETÖ davasında Mübariz Mansimov ilk kez hakim karşısına çıktı.

    Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada Mansimov savunma yaptı. ABD'ye gittiğini kabul eden sanık iş adamı, kendisini FETÖ elebaşı 'in yanına götüren ismin firari iş adamı olduğunu belirtti.

    TALEBİ REDDEDİLDİ
    Tanık beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti Mansimov'un tahliye talebini değerlendirdi.Tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, Aralık ayına ertelendi.

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