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    • 15.09.2020 19:28
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    'ın medya sorumlusu tutuklandı

    'da düzenlenen operasyonla yakalanan 'ın medya yapılanması sorumlusu olan terörist A. E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Emniyetten terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha

    Terör örgütü DEAŞ'ın medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.'yı takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Bursa'da olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.E., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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