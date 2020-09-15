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    'da soruşturması: kullanan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı!

    Son dakika haberleri... Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması kapsamında 8'i aktif görevde olan kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

    DHA
    ByLock kullanan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı!

    'da /PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı '' kullandığı belirlenen 8'i aktif görevde olan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; yapılan HTS analiz çalışmaları sonucu 8'i aktif, 4'ü ihraç, toplam 12 öğretmenin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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