Bakanlık 81 il valiliğine "umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Kovid-19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve halihazırda kapalı olması gereken bazı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin belediye veya il özel idaresine başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri ya da mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Genelgede, bu kapsamda ana faaliyet konusunu kafe, restoran, lokanta gibi faaliyet göstermeleri durumunda İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılması gerektiği kaydedildi.

Valiler ve kaymakamlar tarafından, 15 Mart tarihi itibarıyla faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup belediye ve il özel idarelerine müracaat eden, bu tarihten sonraki eski ruhsatını iptal ederek yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da ruhsatına tali faaliyet konusu ekleyen iş yerlerine ait listelerinin belediyelerden ve il özel idarelerinden alınacağı belirtildi