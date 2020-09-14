İstanbul'un şu anda yaşadığı belediyecilik açısından bir yönetim kuraklığı yaşanmaktadır. Bugün İstanbul'da yaşayan her bir İstanbullu şu soruyu soruyor; 'İstanbul acaba belediyecilik açısından yönetiliyor mu?' Bunun cevabı şu; İstanbul şu anda yönetim kuraklığı yaşıyor. Bir kurumu yönetmek insan kaynaklarıyla oynayıp, binlerce insanın alın terini yok sayıp, binlerce insanı kapı dışarısına bırakıp, partizanca insanları kurumun içine sokmak değildir. Hele hele bir kurumu yönetmek yıllarca devam eden alışılagelmiş yatırımlarını durdurmak değildir. Bir kurumu yönetmek öz kaynakları, öz finans kaynakları değil, kurumun finans kaynağı olarak sadece borçlanmayı görmek değildir. Bir kurumu yönetmek hiç icraata dönüşmeyen ucu açık çalıştaylar yapmak değildir. Bir kurumu yönetmek polemik yapmak hiç değildir.