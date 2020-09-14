Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.09.2020 12:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2020 12:00
    ABONE OL

    Son dakika: 'de 'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberine göre 'nin ilçesinde devam eden "Yıldırım-2 " kapsamında 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bölgede tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat bulundu. Bölgede operasyon sürüyor.

    AA
    Hakkari'de PKK'ya bir darbe daha

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Bu kapsamda yürütülen Yıldırım-2 'nda önceki gün 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsalında sığınak tespit edildi.

    Yapılan aramada, iki AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 10 şarjör ve 100 fişek, hücum yeleği, iki sırt çantası, iki akım ölçer, el yapımı patlayıcı düzeneğine ait alıcı-verici, güneş paneli, termal şemsiye, İki termal kıyafet, flaş bellek, ses kayıt cihazı, 3 roketatar sevk fişeği, iki roketatar tapası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Bölgede operasyon sürüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri