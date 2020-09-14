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    • 14.09.2020 12:00
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    İşte vücudu böyle işgal ediyor! En net görüntüler ortaya çıktı!

    Aralık ayında 'deki hayvan pazarında ortaya çıkan ve dünya genelinde 30 milyona yakın kişiye bulaşan ile ilgili çok çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüsün enfekte ettiği solunum yolu hücrelerinin görüntüleri tıp dergisinde yayımlandı. İşte koronavirüs vücudu böyle işgal ediyor.

    AA

    Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) enfekte ettiği, laboratuvarda büyütülen solunum yolu hücrelerinin görüntülerini tıp dergisinde yayımladı. İşte son dakika haberin detayları...

    Kuzey Carolina Üniversitesi Çocuk Araştırma Enstitüsünden Camille Ehre liderliğindeki uzmanların elde ettiği görüntülere "New England Journal of Medicine" dergisinde yer verildi.

    COVID-19 enfeksiyonunun solunum yolunda ne kadar yoğun olduğunu açık ve net ortaya koyan görüntüleri elde etmek için bilim insanları, laboratuvar ortamında insan bronşiyal epitel hücrelerine yeni tip koronavirüs aşıladı.

    Bilim insanları, bu işlemden 96 saat sonra çok güçlü tarama özelliğine sahip elektron mikroskobi yöntemiyle hücreleri inceledi. Bu yöntemle elde edilen görüntüler, solunum yüzeyinde enfeksiyonu dokulara ve diğer insanlara yaymaya hazır çok sayıdaki virüs partikülünü ortaya koydu.

    Renklendirilen görüntülerde kıla benzer enfekte kirpikli hücreler dikkati çekiyor.

    UZMANLARDAN KRİTİK UYARI
    Uzmanlar, görüntülerin, COVID-19'un bulaşmasını önlemede enfekte olan ve olmayan kişilerin maske takmasının öneminin altını çizdiğini belirtti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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