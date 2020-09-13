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    • 13.09.2020 18:45
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    "Yıldırım-11 "nda görevli bir dağda susuz kalan oğlağa miğferinden su içirdi

    Jandarma Genel Komutanlığı, 'te devam eden "Yıldırım-11 "nda görevli bir askerin dağda susuz kalan bir oğlağa miğferinde su içiren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı.

    Mehmetçik susuz kalan oğlağa miğferinden su içirdi
    Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, kaybolduğu anlaşılan keçi, su içirildikten sonra bakımı için askeri birliğe götürüldü.

    Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ve 1003 personelin katıldığı Yıldırım-11 devam ediyor.

    MEHMETÇİĞİN MERHAMETİ
    PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla sürdürülen operasyonda, Mehmetçiğin doğaya ve hayvanlara olan duyarlılığı ve merhameti de dikkati çekiyor.

    Jandarma Genel Komutanlığının hesaplarından "Dağdaki Oğlağın Kaygısını Duymak" başlığıyla yapılan paylaşımda, operasyonda görevli bir , miğferinden susuz kalmış bir oğlağa su içiriyor.

    "Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik." ifadelerine yer verilen paylaşım, sosyal medyada ilgi gördü.

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