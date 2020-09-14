Tam 50 günde taşınacak! Gören telefona sarıldı

Rüzgar türbinlerinin 65 metre uzunluğunda 18 ton ağırlığındaki kanatları özel araçlarla taşınırken, trafiğe kapatılan yolda vatandaşlar o anları kaydetti.



Ordu'nun Akkuş ilçesinde kurulacak olan rüzgar enerji santrali için İzmir'den tıra yüklenen rüzgar türbininin kanatları Tokat'tan geçti. Her biri 65 metre uzunluğunda ve 18 ton ağırlığında olan üç kanat parçasını taşıyan tırlar Niksar'da mola verdi. Burada tırlardan başka bir araca yüklenen dev kanat yola çıktı. Trafiğe kapatılan yolda dev kanatların geçişini, sürücüler dikkatle izledi. Argan yaylasına kurulacak olan 3 adet rüzgar gülünün taşıma işleminin 50 gün sürmesi bekleniyor.