Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.09.2020 20:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2020 20:04
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

    'ndan yapılan açıklamada, Yıldırım -2 kapsamında, Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımızın şehit olduğu bildirildi. Operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği ifade edildi.

    Yıldırım-2 Cilo'dan acı haber!

    'ndan yapılan açıklamada, Yıldırım -2 kapsamında, Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımızın şehit olduğu bildirildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
    Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Yıldırım-2 Cilo'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri