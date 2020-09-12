



SOSYAL YAŞAM ALANI PROJESİNİ DURDURDU

İBB, daha sonra Esenler Belediyesi'nin 2018 yılında İBB ile ortak başlatılan sosyal yaşam alanı projesi durdurdu. İçerisinde caminin de yer alacağı projenin durdurulmasına mahalle sakinleri tepki göstermişti. İnşaatı 2018 yılı mayıs ayında başlatılan ve 3 bölümden oluşan yaklaşık 10 milyon değerindeki projede, kadınlara yönelik spor alanı, derslikler, 7 hekimden oluşacak olan Aile Sağlığı Merkezi ve cami yer alıyordu. Projenin Mayıs 2020'de tamamlanması hedefleniyordu.





İMAMOĞLU'NUN DURDURDUĞU DİĞER PROJELER

İBB'nin 2020 yılı bütçe kitapçığına göre Esenler'de yapımı devam eden 'Esenler Meydan Otoparkı' ve Bağcılar'daki meydan düzenlenmesi ve otopark yapımı da durduruldu.

Üsküdar sahil düzenlemesi ve otopark yapım işi, Ümraniye trafiğini rahatlatacak Levazım Tüneli ve meydan düzenlemesi ile otopark işi de durduruldu.

Tuzla ve Pendik'teki sahil yolu otoparkı yapım işi de engellendi.