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    • 15.09.2020 05:32
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    'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli damdan düşünce yakalandı

    'da merkez Yüreğir ilçesi 'nde M.B, ağabeyi A.B ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.B, A.B'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. 'ndeki bir akrabasının evine giden ekipler, görüşme yaptıkları sırada M.B'nin damdan atlayarak kaçmaya çalışması üzerine "Dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin ikazına uymayan M.B, iki katlı evin damından bitişikteki evin sundurmasına düşerek yaralandı.

    DHA

    'da bıçakla yaralamanın şüphelisi, polis ekiplerinden kaçtığı sırada damdan düşünce yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 'nde M.B, ağabeyi A.B ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

    ÖNCE BIÇAKLA YARALADI SONRA KAÇTI
    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.B, A.B'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

    Yaralanan A.B, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Olayın ardından şüphelinin eşkal bilgilerini tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.B'nin gidebileceği yerlerde araştırma başlattı.

    DAMDAN ATLARKEN DÜŞÜP YARALANDI
    'ndeki bir akrabasının evine giden ekipler, görüşme yaptıkları sırada M.B'nin damdan atlayarak kaçmaya çalışması üzerine "Dur" ihtarında bulundu.

    Ekiplerin ikazına uymayan M.B, iki katlı evin damından bitişikteki evin sundurmasına düşerek yaralandı. Polis tarafından yakalanan M.B olay yerine çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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