Planlamaya göre İstanbul'daki tüm büfelerin adı "Büfe İstanbul" yapılacak. Meydanlar ve tarihi alanlarda bulunan ve şirketleri tarafından belirlenecek büfeler için 300 bin lira, büyük ebat büfelerde 100 bin lira, orta ebattaki büfelerde 90 bin lira, küçük ebatlı büfelerde ise 80 bin lira olarak belirlendi. Büfelerin kira bedeli ise 2 bin liradan 9 bin liraya çıkarıldı.

KİRA BEDELİ 9 BİN OLDU, BÜFELERİN ADI 'BÜFE İSTANBUL'