



Sabah saatlerinde işe gitmek için Cevilibağ Metrobüs durağını kullanan Göker Yaşar Gümüşler, "Hastalık kol geziyor. Ayakta duranların sayısı oturanların üç katı. Çok kalabalık, değişen hiçbir şey yok. Sabah işe giderken, akşam da dönerken kullanıyorum bu saatlerde hep böyle" dedi.