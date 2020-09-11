AHMET DENİZ ATABAY KİMDİR?

Atabay, 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kadıköy'de lise eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Fransızca bölümü ve sonrasında Fransızca eğitimini Fransa'da bitirdi.Türkiye'ye dönüşünden itibaren petrol, sağlık ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Deniz Atabay, 1989 yılında Didim'e yerleşti.

Ahmet Deniz Atabay, evli ve 2 kız 1 erkek çocuk sahibidir. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Atabay, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bir kez daha Didim Belediye Başkanı seçildi ve 6 yıldır bu görevi sürdürüyor.

'ATATÜRK KAZAĞI' GİYİP KİTLESİNE TECAVÜZÜ UNUTTURUR MU?

Kendisinden iş isteyen bir kadına uyuşturucu içirip tecavüz ederek büyük bir rezalete imza atan CHP'li Ahmet Deniz Atabay mahkemede iddiaları yalanlayıp görüntülerdekinin kendisi olmadığı iddiasında bulundu.

Şimdi Atabay'dan 'Atatürk kazağı' giyip FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile beraber 10. yıl marşını söylemesini ya da Didim sokaklarında İzmir marşı ile gezerek zıplamasını bekliyoruz. Kitlesi tecavüzü unutup alkışı basar…

EŞİNİ DÖVEN İSMAİL KÜÇÜKKAYA ATATÜRK'Ü KENDİNE KALKAN YAPMIŞTI

Amerikan FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eşini dövdüğü ortaya çıkmış ve tepkiler çığ gibi büyümüştü. Küçükkaya tepkilerin ardından çıktığı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği süveterden giyerek yaptığı skandalı unutturmaya çalışmış ve Atatürk üzerinden prim yapmaya girişmişti.