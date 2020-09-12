Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.09.2020 11:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2020 11:22
    ABONE OL

    'li ’ın tecavüz ettiği kadın A 'e konuştu! '', tecavüz, tehdit''

    ’li  Başkanı 'ın, kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği ortaya çıktı. Çiftlik evine götürülerek zorla alkol içirilen ve tecavüze uğrayan kadın yaşadığı dehşeti A ekranlarında anlattı.

    'li 'ın, kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği ortaya çıktı. Çiftlik evine götürülerek zorla alkol içirilen ve tecavüze uğrayan kadın yaşadığı dehşeti A ekranlarında anlattı.


    "ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA EVİME GÖTÜRÜN DİYE BAĞIRDIM"

    Gözlerini açtığında tecavüze uğradığını gören kadın, hayatının kabusunu yaşadı. Görüntülerinin çekildiği şantajıyla da o kara günlerin devamı geldi. yaşadıklarını içine atıp hayatında yeni bir sayfa açmak istedi. Ancak 3 yıl önce yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyaya düşünce yine kahroldu. Mağdur kadın, "Çığlık çığlığa evime götürün diye bağırdım. Kadraj Ali denilen kişi beni arabasına aldı ve beni tehdit etti." dedi.

    "ŞEHİR DIŞINA ÇIKTIK"

    Kadın, "Derdimi anlattım, iş istediğimi söyledim. İhtiyacım olduğunu belirttim. Başkan çok yoğun olduğunu ve sonra arayacağını söyledi. Telefonumu verdim. Telefon mesai saatinin dışında Ali Çağlar aradı. Başkanın görüşmek istediğini söyledi. Mantıklı geldi çünkü başka yoğundu. Araba geldi ben arkaya oturdum. Şehir dışına çıktık." ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüz ettiği kadın A Haber'e konuştu! ''Uyuşturucu, tecavüz, tehdit''
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri