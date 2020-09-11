TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macron'un küstah sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

Fransa'nın asıl rahatsızlığı Doğu Akdeniz'den ziyade Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğinin artmasıyla ilgilidir. Fransa'yı dürüst davranmaya davet ediyoruz. Fransa ikiyüzlülükten vazgeçmesi gerekiyor.

"ERDOĞAN'A GÜCÜ YETMEZ!"

Son olarak dün yapılan MED7 zirvesinde de istediğini alamayan Macron, bu sefer dönüş yaparak Türkiye'yi müzakereye davet etti.

Doğu Akdeniz'deki tüm bu gelişmeler ile ilgili Bloomberg'te yayınlanan bir görüş yazısında Macron sert bir dille eleştirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı sözlerinin artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar vermediği; ciddi bir kavgaya tutuşmak için de gerekli desteği bulamadığı ifade edildi.

Bloomberg'de bugün yayımlanan Bobby Gosh imzalı yazıda, "Emmanuel Macron için gerçeklikle karşılaşma vakti hızla yaklaşıyor. Fransız Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'deki kriz üzerinden bir kez daha sözleriyle Türk mevkidaşına saldırıyor. Ancak bu sözleri Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek ve Macron, ekonomi sopasını göstermek için uluslararası alanda destekçi toplamaya çalışacak. Türkiye'ye karşı askeri bir adım atma girişimleri ise çok daha zor olacak" ifadeleri yer aldı.