Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de artık ortak değildir. Başkan Erdoğan'ın yönetimine karşı açık ve kararlı olmalıyız' diyerek AB'den yaptırım istemiş, söz konusu açıklamalar Türkiye'de büyük tepkilere yol açmıştı.
TÜRKİYE'DEN MACRON'A SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.
Altun paylaşımında "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macron'un küstah sözlerine şu şekilde yanıt verdi:
Fransa'nın asıl rahatsızlığı Doğu Akdeniz'den ziyade Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğinin artmasıyla ilgilidir. Fransa'yı dürüst davranmaya davet ediyoruz. Fransa ikiyüzlülükten vazgeçmesi gerekiyor.
"ERDOĞAN'A GÜCÜ YETMEZ!"
Son olarak dün yapılan MED7 zirvesinde de istediğini alamayan Macron, bu sefer dönüş yaparak Türkiye'yi müzakereye davet etti.
Doğu Akdeniz'deki tüm bu gelişmeler ile ilgili Bloomberg'te yayınlanan bir görüş yazısında Macron sert bir dille eleştirildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı sözlerinin artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar vermediği; ciddi bir kavgaya tutuşmak için de gerekli desteği bulamadığı ifade edildi.
Bloomberg'de bugün yayımlanan Bobby Gosh imzalı yazıda, "Emmanuel Macron için gerçeklikle karşılaşma vakti hızla yaklaşıyor. Fransız Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'deki kriz üzerinden bir kez daha sözleriyle Türk mevkidaşına saldırıyor. Ancak bu sözleri Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek ve Macron, ekonomi sopasını göstermek için uluslararası alanda destekçi toplamaya çalışacak. Türkiye'ye karşı askeri bir adım atma girişimleri ise çok daha zor olacak" ifadeleri yer aldı.
BBC Türkçe'nin aktardıklarına göre yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Fransız liderin sözlü saldırıları o kadar çok tekrarlandı ki, etkisini kaybetti. Perşembe günü Korsika'da MED7 (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Kıbrıs ve Malta) liderlerinin toplantısında Macron, Avrupa ülkelerine 'Türkiye'nin provokasyonlarına karşı kırmızı çizgi oluşturmaları' çağrısında bulundu.
Macron Erdoğan'a karşı sert tenkitlerine devam edebilir, ancak bunların karşılığı da gittikçe etkisini yitiriyor. Yunanlar ve Kıbrıslı Rumlar yakında Fransa'nın 'birlik ve beraberlik' söyleminden sıkılmaya başlayacak. Ankara ise, Paris'le laf dalaşından keyif almaya bile başlayabilir."
Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, Fransız Cumhurbaşkanı'nın son sözlerine sert bir yanıt verdiği hatırlatılan yazıda, Türkiye'nin geçen hafta Kuzey Kıbrıs ile birlikte "Akdeniz Fırtınası" adını verdiği bir askeri tatbikat yaptığı belirtiliyor ve bunun Macron'a iki seçenek bıraktığını söyledi: Çıtayı yükseltmek ya da susmak.
"MACRON KONUŞMAYI MERKEL'E BIRAKMALI"
Bobby Gosh'un kaleme aldığı makalede, Berlin'in tutumu için de şu ifadeler yer alıyor:
"Almanya şu an Avrupa Birliği'nin (AB) dönemsel başkanı, Başbakan Angela Merkel ise Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime müzakereyle sonuç bulmaya çabalıyor. Her ne kadar AB, Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulunsa da; Merkel'in bunları uygulamaya sokması pek mümkün görünmüyor.
"Kendisi barışçıl çözüm için çabalarken Macron'un kılıç şıngırdatması, Merkel'in pozisyonuna pek uymuyor. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da askeri tatbikatların çözüme yardımcı olmadığını açıkça söyledi.